سعد عبود: خطاب مرسي سيرفع حدة الحرب الطائفية في سوريا

كتب : محمد أبوعمرة منذ 56 دقيقة

سعد عبود

قال سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق، إن قرار قطع العلاقات مع سوريا خاطئ وكارثي؛ لأن مصر تمثل شعرة معاوية بين الجيش السوري الحر وبين النظام، وتستطيع التدخل لحل الأزمة.

ولفت عبود في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن ما يحدث في سوريا الآن طائفي ولا يصب في مصلحة أي من الطرفين وخطاب مرسي اليوم بمؤتمر "نصرة سوريا" سوف يرفع حدة الطائفية.

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