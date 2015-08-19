أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إزالة 51 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

Google+ Print
إزالة 51 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎ إزالة 51 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

الدكتور أيمن عبد المنعم، مُحافظ سوهاج

أمر الدكتور أيمن عبد المنعم، مُحافظ سوهاج، بتكثيف حملات الإزالة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملات المُكبرة عن إزالة عدد 51 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بعدد سبعة مراكز مختلفة بنواحي المُحافظة، وقامت الوحدات المحلية لمراكز ” سوهاج- المنشاة- دار السلام- إلبلينا- طما- جهينة- جرجا “، بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج، وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، بعمل حملاتٍ مُكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 23 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 18 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ناحية مركز المنشأة، وإزالة عدد 5 حالات تعدي على الاراضي الزراعية ناحية مركز دار السلام، وإزالة عدد 4 حالات ناحية مركز إلبلينا، وعدد 7 حالات ناحية مركز طما، وعدد 4 حالات ناحية مركز جهينة، وعدد 4 حالات ناحية مركز جرجا .

وشدد المُحافظ على المُتابعة المُستمرة لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة، وذلك للقضاء على تلك الظاهرة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا