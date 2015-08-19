إزالة 51 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بسوهاج‎

أمر الدكتور أيمن عبد المنعم، مُحافظ سوهاج، بتكثيف حملات الإزالة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وأسفرت الحملات المُكبرة عن إزالة عدد 51 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بعدد سبعة مراكز مختلفة بنواحي المُحافظة، وقامت الوحدات المحلية لمراكز ” سوهاج- المنشاة- دار السلام- إلبلينا- طما- جهينة- جرجا “، بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج، وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة، وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية، بعمل حملاتٍ مُكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 23 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، حيث تمت إزالة عدد 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 18 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ناحية مركز المنشأة، وإزالة عدد 5 حالات تعدي على الاراضي الزراعية ناحية مركز دار السلام، وإزالة عدد 4 حالات ناحية مركز إلبلينا، وعدد 7 حالات ناحية مركز طما، وعدد 4 حالات ناحية مركز جهينة، وعدد 4 حالات ناحية مركز جرجا .

وشدد المُحافظ على المُتابعة المُستمرة لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة، وذلك للقضاء على تلك الظاهرة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة .