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صحة سوهاج تأمر بتشغيل الأجهزة المُعطلة بمستشفى أخميم‎

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صحة سوهاج تأمر بتشغيل الأجهزة المُعطلة بمستشفى أخميم‎ صحة سوهاج تأمر بتشغيل الأجهزة المُعطلة بمستشفى أخميم‎

قام الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة الجديد بسوهاج، ضمن بداية جولاته الميدانية، للتأكد من جودة الخدمة الطبية المُقدمة لمواطني سوهاج من خلال مستشفيات المُحافظة المُختلفة، بجولةٍ تفقدية زار خلالها:” مستشفى أخميم المركزي- وتفقد وحدة الكلى الصناعية- قسم الباطنة -قسم الاستقبال- ومخازن العلاج بالمستشفى “، كما قام بمناقشة المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ومعرفة أهم المشكلات، التي تواجههم في العلاج، ومدى التقصير من جانب الأطباء والممرضات بالمستشفى.

وكلف وكيل الوزارة، مدير المستشفى، بتشغيل جميع الأجهزة الجديدة، وإصلاح الأجهزة القديمة، التي لا تعمل، وذلك من أجل راحة المرضى.

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