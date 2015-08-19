للحامل انتبهى.. بكتيريا المهبل تعرضك للولادة المبكرة

هناك الملايين من الجراثيم الموجودة فى الجسم والتى تؤثر على الصحة، وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة عن أن الولادة المبكرة قد تكون بسبب وجود مزيج من البكتيريا فى المهبل لدى المرأة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد ريلمان، أستاذ الطب فى جامعة ستانفورد فى ولاية كاليفورنيا، إن هذا الاكتشاف مهم لأنه قد يسمح لنا لتحديد أى من النساء معرضين لمخاطر الولادة المبكرة عن طريق قياس أنواع البكتيريا الموجودة فى المهبل فى وقت مبكر من الحمل لمحاولة الحد من المخاطر.

>وأشار ريلمان إلى أن الولادة المبكرة مشكلة مهمة بشكل كبير فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى فى جميع أنحاء العالم بسبب زيادة احتمال الوفاة أو العجز.

وقال الباحثون إنه فى كل عام فى الولايات المتحدة تتم ولادة حوالى 450000 رضيع قبل الأوان.

وقال الدكتور دانيال ديجليو، وهو باحث ومدرب سريرى فى الطب فى جامعة ستانفورد، إن الجسم لديه العديد من البكتيريا الجيدة النافعة، وهذه الميكروبات يفوق عدد الخلايا بما لا يقل عن 10 أضعاف، وتوفر مجموعة متنوعة من المزايا، بما فى ذلك الحماية من الجراثيم التى يمكن أن تسبب الإصابة بالأمراض.

وأضاف الدكتور مولى ستاوت، أستاذ مساعد فى طب الأمومة والجنين فى جامعة واشنطن فى سانت لويس، أن نتائج الدراسة لديها القدرة على تغيير الواقع، حيث إن كل هذا الفهم والمعرفة سيؤدى بنا إلى تصميم الاختبارات والعلاجات للولادة قبل الأوان بطريقة أفضل.

ونشرت الدراسة فى عدد أغسطس من دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، كما جاءت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"