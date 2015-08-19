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مؤتمر الملتقى العربى للسكر يستعرض الجديد فى علاج مرض السكر

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مؤتمر الملتقى العربى للسكر يستعرض الجديد فى علاج مرض السكر مؤتمر الملتقى العربى للسكر يستعرض الجديد فى علاج مرض السكر
بدأت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الملتقى العربى السادس للسكر المنعقد فى الفترة من 19 : 21، بحضور كل من الدكتور عباس عرابى أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الزقازيق رئيس الملتقى ورئيس العربى للسكر، والدكتور على عبد الرحيم أستاذ السكر بطب الإسكندرية.

ومن ناحيته، قال الدكتور عباس عرابى أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الزقازيق رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يناقش الجديد فى مرض السكر من حيث طرق التشخيص والعلاج حيث إن مرض السكر من الأمراض الشائعة فى والدول العربية وتحتل مصر المركز التاسع من حيث أعداد مرضى السكر على مستوى العالم، حيث إن علاج السكر له مردود على الاقتصاد بما يمثل من مضاعفات على المرضى المصابين فى حالة إهمال العلاج.

وأكد أن طرق علاج السكر فى تطور مستمر، مشيرا إلى أن المؤتمر سيلقى الضوء على أهم طرق التشخيص والأدوية الجديدة التى سيتم طرحها قريبا فى مصر سواء عن طريق الفم أو عن طريق الحقن.
>وأشار إلى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من أكبر أساتذة السكر فى مصر والعالم العربى، حيث شارك فى المؤتمر حوالى 1000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية و200 طبيب من الدول العربية، وتم اعتماد المؤتمر من الهيئة الأمريكية للتعليم الطبى المستمر.

جدير بالذكر أن الرئيس الشرفى للمؤتمر الدكتور أحمد ديرار أستاذ السكر بجامعة العلوم الطبية بالخرطوم بالسودان والدكتور صالح الغزالى رئيس شرفى.

يذكر أنه ستعقد ورش عمل على هامش المؤتمر يوم الجمعة، حيث ستخصص ورشة عمل عن السكر فى رمضان، وسيتم استعراض نتائج الأبحاث التى أجريت على المرضى فى رمضان وتأثير الصيام عليهم حيث تم إجراء هذا البحث فى جامعة المنصورة بالتعاون مع جمعية الصعيد للسكر والملتقى العربى للسكر.

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مصر 365

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