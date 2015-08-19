وصفة طبيعية من الموز والسكر لتنظيف الجلد فى الجو الحار

أثارت وسائل الإعلام المختلفة ما حدث للناس خلال الجو الحار من ظهور أمراض ومشاكل صحية وتجاهلت وسائل الإعلام خط الدفاع الأول فى حرارة الشمس ولهيبها وهو الجلد فيعتبر الجلد هو خط الدفاع الأول والرئيسى الذى يحمى جميع أعضاء الجسم من التغيرات المناخية وتنظيف الجلد وتبريده باستمرار يزيد من كفاءته فى حمايتنا من حرارة الشمس الملتهبة.

يقول الدكتور خالد مصيلحى أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة مصر الدولية: فى البداية لابد من التحذير من استخدام أى مستحضرات تجميل أو كريمات لا تمتص أو تترك طبقات دهنية على الجلد وهذه المواد تغلق المسام المخرج الوحيد للعرق والمسئول الأول والأخير عن تبريد الجسم وحمايته من ضربات الشمس بل على العكس لابد من تنظيف الجلد والمسام بغسيلها باستمرار حتى نضمن كفاءتها وخلوها من أى انسداد يمنع خروج العرق.

ولتنظيف المسام بعد عناء يوم حار طويل وتغذية البشرة فى نفس الوقت فنقوم بعمل ماسك خشن لصنفرة البشرة وتنظيف المسام وإزالة الرءوس السوداء يتكون من (عدد واحد موزة مقشرة وناضجة تمامًا + ربع كوب سكر خشن أبيض + ربع كوب سكر بنى + نصف ملعقة كربونات baking sod) تمزج المكونات مزجًا خفيفًا بدون خلاط فى وعاء حتى يصبح الخليط متجانسًا ويفرد على الوجه بحركة دائرية ويترك ربع ساعة ثم يشطف بماء دافئ.