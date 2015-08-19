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الأدوية الجديدة لعلاج مرضى السكر توفر حماية أكبر لمرضى القلب

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الأدوية الجديدة لعلاج مرضى السكر توفر حماية أكبر لمرضى القلب الأدوية الجديدة لعلاج مرضى السكر توفر حماية أكبر لمرضى القلب
أكد الدكتور أحمد شوقى أستاذ مساعد أمراض القلب بجامعة عين شمس، خلال محاضرة ألقاها بمؤتمر الملتقى العربى للسكر عن تأثير علاج السكر على القلب، وقال إنه كلما خفضنا نسبة السكر فى الدم قلت نسب الإصابة بالسكتات القلبية.

وقال إن أوائل الأبحاث التى ناقشت هذا الموضوع أثبتت خفض نسب الوفاة فى مرضى السكر الذين يعانون من قصور فى الشرايين التاجية، ولكن الأبحاث الجديدة أثبتت أن التحسن الذى يحدث فى مرضى القلب يتم فقط فى المرضى الذين يعانون من مرض السكر منذ فترة قليلة، فسبب الوفاة الأولى فى مرضى السكر هى السكتات القلبية.

وأوضح أن استقرار حالة المريض تتوقف على مدى ضبط ضغط الدم، ومدى ارتفاع نسبة بالدم والتوقف عن التدخين.

وأشار "شوقى" إلى أنه عند مقارنة الأدوية الجديدة لعلاج مرضى السكر بالأدوية التى كانت تستخدم سابقا وجد أن الأدوية الجديدة توفر حماية أكبر لمرضى القلب مثل أدوية سيتاجلبتن وفلداجلبتن وسكساجلبتن، حيث تعمل على تقليل حدوث الهبوط المفاجئ للسكر بالدم، والذى يسبب الوفاة فى حالات كثيرة فى كبار السن.

وقال "إضافة إلى ذلك فإن مريض السكر يعتبر مريضا بالقلب فبالتالى يجب فى معظم الحالات تناول عقار الأسبرين وأدوية تقليل الدهون من مجموعة الاستاتين، حيث تعمل على تقليل حالات الوفاة والإصابة بجلطات القلب والمخ".

ونصح "شوقى" بأن يتم علاج كل مريض حسب حالته الصحية وعاداته الغذائية لتفادى جلطات القلب والمخ، وفى نفس الوقت يجب الوقاية من هبوط السكر المفاجئ الذى يسبب الوفيات القلبية.
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مصر 365

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