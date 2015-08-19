مدافع سموحة يغيب عن لقاء المغرب التطواني بسبب حادث سير

تخلف أحمد فوزي مدافع سموحة عن السفر مع بعثة الفريق السكندري إلى المغرب من أجل ملاقاة المغرب التطواني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد سموحة لملاقاة المغرب التطواني الأحد المقبل في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وتعرض فوزي لحادث بعدما انقلبت سيارته وهو في طريق السويس أثناء توجهه إلى المطار، وأكد محمد يوسف المدير الفني للفريق أن اللاعب أصيب بكسر في اليد وتعرض لبعض الكدمات.

في الوقت ذاته من المقرر أن يؤدي سموحة مران مساء يوم الأربعاء بفندق الإقامة بكازبلانكا لإزالق الإرهاق الذي تعرض له اللاعبين خلال الرحلة.