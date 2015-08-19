170ألف إسرائيلى منهم نواب كنيست ضمن قائمة موقع الخيانة "آشلى مديسون"

وصلت عاصفة موقع الخيانة الزوجية العالمى "آشلى مديسون" بتسريب قائمة المسجلين فى الموقع لإسرائيل، حيث شملت القائمة التى ضمت 37 مليون خائن حول العالم 170 ألف إسرائيلى لزوجاتهم .

وأثار اختراق موقع الخيانة العالمى "آشلى ميدسون" قبل أسابيع ضجة كبيرة فى العالم، حيث استطاع قراصنة إنترنت "هاكرز" الوصول إلى قاعدة بيانات الموقع، ونفذ القراصنة وعودهم بنشر أسماء المشاركين فى الموقع اليوم الأربعاء.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن قائمة الأسماء المنتشرة على الإنترنت تشمل 170 ألف بريد إليكترونى لإسرائيليين، من بينهم سياسيون ومسئولون كبار فى الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلى.

ومن بين هؤلاء الإسرائيليين لفت نظر المتابعين فى إسرائيل عنوان بريد إلكترونى خاص بنائب فى الكنسيت، مثيرا ضجة فى مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تم تناقل اسم النائب وبريده الإلكترونى التابع للكنيست.

ونفى النائب فى رد على الأخبار التى تنسب اسمه للقائمة "السوداء" علاقته بالموقع قائلا: "إنه سيقدم شكوى لدى الشرطة الإسرائيلية"، مضيفا: "لقد تم استخدام بريدى الإلكترونى للإساءة باسمى".

وجاء فى القائمة أيضا أسماء كثيرة لمسئولين فى الوزارات الحكومية الإسرائيلية المختلفة ومنها وزارة التربية والتعليم، والدفاع والمالية، ومراقب الدولة.

هاكرز يفضح 37مليون مستخدم على موقع الخيانة Ashley Madison وينشر بياناتهم