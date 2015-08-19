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طليقة توفيق عكاشة تصاب بحالة انهيار وبكاء.. وتصرخ: "مش هسيب حق ابنى"

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طليقة توفيق عكاشة تصاب بحالة انهيار وبكاء.. وتصرخ: "مش هسيب حق ابنى" طليقة توفيق عكاشة تصاب بحالة انهيار وبكاء.. وتصرخ: "مش هسيب حق ابنى"
دخلت المذيعة رضا الكردواى طليقة الإعلامى توفيق عكاشة فى نوبة بكاء وأصيبت بحالة انهيار حادة عقب سماعها خبر وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها بحبس عكاشة 6 أشهر، مرددة: "ضيعوا حق ابنى يوسف وأنا مش هسيب حق ابنى".

وأضافت رضا الكردواى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنها لم تحضر جلسة اليوم لعدم إعلانها بالجلسة، بالرغم من أنها مدعية بالحق المدنى، مشيرة إلى أنها لن تترك طليقها توفيق عكاشة حتى تحصل منه على حق أبنها يوسف، حيث ستقيم ضده دعوى قضائية للحصول على نفقة ابنها يوسف.

وكشفت الكردواى أنها تعرضت لضغوط كبيرة للتنازل عن القضية سبب حبس توفيق عكاشة وتلقت تهديدات بقتلها وخطف ابنها.
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