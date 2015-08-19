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متهمة بممارسة الدعارة:"جوزى كان بيوصلنى لراغبى المتعة ويأخذ الفلوس لنفسه"

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متهمة بممارسة الدعارة:"جوزى كان بيوصلنى لراغبى المتعة ويأخذ الفلوس لنفسه" متهمة بممارسة الدعارة:"جوزى كان بيوصلنى لراغبى المتعة ويأخذ الفلوس لنفسه"
قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس ساقطتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل المتعة الحرام لراغبيها، حيث داهمت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء عماد عكاشة، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، فيلا للأعمال المنافية للآداب بهضبة الأهرام بعدما وردت معلومات بقيام ساقطتين بممارسة أعمال الدعارة والأعمال المنافية بالآداب.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، انتقلت قوة أمنية ضمت كلا من العقيد محمود هويدى، والمقدم محمد دبوس، الضابطين بمباحث الآداب، وتم مداهمة الفيلا وضبط المتهمين.

وأظهرت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين أسماء. ه 24 سنة ومقيمة بالشرقية، وعزيزة ص، 24 سنة ومقيمة بالإسكندرية بالتردد على الملاهى الليلية بشارع الهرم، وأنهما تعرفا على قوادة طلبت منهما ممارسة الدعارة مع خليجيين داخل فيلا بهضبة الأهرام، لمدة 5 أيام مقابل 1200 جنيه فى اليوم الواحد.

وقالت أسماء فى التحقيقات، إن زوجها يقوم بتوصيلها إلى راغبى المتعة ويأخذ الأموال، ثم يعود مرة أخرى لأخذها إلى منزلهم فى الشرقية.

وعثر بحوزة عزيزة على هاتف محمول عليه مقاطع إباحية، وبمواجهتها اعترفت بأنها تقوم بإرسال الصور والمقاطع الإباحية لراغبى المتعة، وأمرت النيابة بحبسهما، وسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب.


>القبض على ساقطتين أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب بحدائق الأهرام

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