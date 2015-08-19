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التعليم: مد فترة البرنامج العلاجى للقرائية حتى 3 سبتمبر المقبل

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التعليم: مد فترة البرنامج العلاجى للقرائية حتى 3 سبتمبر المقبل التعليم: مد فترة البرنامج العلاجى للقرائية حتى 3 سبتمبر المقبل
قال هانى كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم قرر مد فترة البرنامج العلاجى لمشروع القرائية حتى 3 من سبتمبر المقبل بدلا من غدا الخميس.

وأضاف هانى كمال المتحدث الرسمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مدة فترة البرنامج العلاجى للقرائية حتى 3 من سبتمبر المقبل لن يغير مواعيد امتحانات الدور الثانى لتلاميذ الصفين الثالث والرابع الابتدائى المعنيين بتطبيق البرنامج، مضيفا أن الطلاب يخوضون امتحانات الدور الثانى فى موعد 24 من أغسطس الجارى ثم يستكملون البرنامج حتى 3 من سبتمبر.

وأضاف هانى كمال أن موافقة الدكتور محب الرافعى على مدة فترة البرنامج جاءت بعد عرض المسئولين عليه بأن البرنامج حقق طفرة فى مستوى الطلاب، كما أنهم يرغبون فى الاستفادة بشكل أكبر منه، موضحا أن مدة المدة المخصصة للبرنامج سيكون لها تأثير إيجابى على الطلاب.

الجدير بالذكر أن الوزارة طبقت البرنامج العلاجى على ما يقر بمن مليون تلميذ بالصفين الثالث والرابع الابتدائى 20 من يوليو الماضى.

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