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السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر اعتقال إدارية بحق 14 معتقلا

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السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر اعتقال إدارية بحق 14 معتقلا السلطات الإسرائيلية تصدر أوامر اعتقال إدارية بحق 14 معتقلا
ذكرت تقارير فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية أصدرت اليوم الأربعاء أوامر اعتقال إدارية بحق 14 معتقلا، تراوحت مددها بين شهرين وستة شهور.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن "نادى الأسير الفلسطيني" أن من "بينهم سبعة معتقلين أصدر بحقهم أوامر للمرة الأولى، ومعتقلين قضوا سنوات ضمن الاعتقال الإدارى التعسفى، بلا تهمة أو مسوغ قانوني".
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