وليد المعلم : لا توجد مبادرة مكتملة حتى الساعة لحل الأزمة السورية

أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم أنه لا توجد مبادرة مكتملة حتى الساعة لحل الأزمة فى سورية "بل أفكار حملها وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف وتمت مناقشتها مع الجانب السورى الذى سبق له أن ناقش مع الجانب الروسى أفكارا مشابهة".

وقال فى تصريحات لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية نشرتها اليوم الأربعاء أن ظريف تعهد باستكمال الأفكار والعمل على تسويقها.

وأشار المعلم إلى أن "الثوابت السورية من أى مبادرة تتركز على حفظ سيادة الدولة السورية على كل أراضيها وأن يكون الحوار حصرا بين السوريين وبلا شروط مسبقة، وكذلك تحكيم الشعب السورى بالاستفتاء على أى اتفاق يحصل".

وكشف المعلم أن المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دى ميستورا يراهن على حلول شهر أكتوبر المقبل وموافقة الكونجرس الأمريكى ومجلس الشورى الإيرانى على الاتفاق النووى الإيرانى لينعكس على حلحلة الأزمة فى سورية.

ورفض المعلم تأكيد حصول لقاءات بين رئيس مكتب الأمن الوطنى اللواء على مملوك وولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان أو نفيها، مبينا أن "اشتراط البعض تخلى سورية عن حزب الله وإيران لن يقبل مطلقا".

كما أعرب المعلم عن تفاؤله بالاتفاق النووى الإيرانى "الذى سيكون من نتائجه بدء الحوار الخليجى الإيرانى الشهر المقبل ضمن أروقة الأمم المتحدة، على أن يزخم بعد توقيع الكونجرس الأمريكى الاتفاق وانصراف الأمريكيين والإيرانيين إلى الاهتمام بملفات أخرى".

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