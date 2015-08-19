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قائد الجيش اللبنانى يستقبل السفير المصرى

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قائد الجيش اللبنانى يستقبل السفير المصرى قائد الجيش اللبنانى يستقبل السفير المصرى
استقبل قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى اليوم الأربعاء السفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد.

وأكد السفير المصرى - خلال اللقاء - حرص على توطيد العلاقة مع لبنان بما فى ذلك العلاقة بين مؤسستى الدفاع فى البلدين وعلى استقرار لبنان الشقيق فى مواجهة التحديات التى تواجهه.

وذكر بيان صحفى صدر عن السفارة المصرية اليوم أن اللقاء تطرق - كذلك - إلى الأوضاع الداخلية والإقليمية فى المنطقة حيث أكد الجانبان أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، خاصة فى ظل أوضاع داخلية وإقليمية معقدة ومتشابكة.

وأعرب السفير المصرى عن تمنياته للبنان أن يتخطى التحديات الأمنية والسياسية التى تواجهه لما فى ذلك من فائدة على استقرار المنطقة ككل.
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