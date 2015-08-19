مقتل 21 مسلحا من داعش و 6 من البيشمركة و 18 عراقيا فى الموصل

أعلنت مصادر مطلعة اليوم الإربعاء مقتل 21 مسلحا من تنظيم (داعش) وستة من افراد البيشمركة و 18 مدنيا اثر قصف للتحالف الدولى وتنظيم داعش فى مدينة الموصل.

وقال مصدر فى وزارة البيشمركة أن 21 من عناصر داعش قتلوا اليوم بقصف للتحالف الدولى استهدف حشودا لداعش على مشارف قضاء مخمور 60 كم جنوب الموصل.

وأضاف المصدر أن ستة من أفراد البيشمركة قتلوا اليوم أيضا عندما قصف تنظيم داعش بقذائف الهاون منطقة السيدة زينب وسط قضاء سنجار120 كم شمال غرب الموصل.

وفى السياق نفسه قال العميد محمد الجبورى من شرطة نينوى أن التحالف الدولى اطلق صاروخا على عجلة تعود لعناصر داعش خلال تواجدهم فى ساحة الاحتفالات منطقة المنصة شمالى الموصل ما أسفر عن مقتل 18 مدنيا بينهم ثلاثة اطباء ونقيب أطباء الاسنان فى الموصل.

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