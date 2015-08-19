القضاء اللبنانى يحيل الأسير إلى مخابرات الجيش اللبنانى

أحال مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضى صقر صقر، الموقوف أحمد الأسير مع موقوفين اثنين، إلى مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى، للتوسع بالتحقيق معهم فى الجرائم المسندة اليهم.

وتسلمت مخابرات الجيش اللبنانى الأسير من الأمن العام بناء على الأمر القضائى.

وكان الأسير المحكوم عليه غيابيا بالإعدام قد أوقف منذ عدة أيام فى مطار بيروت، وهو متهم بالاعتداء وهو مجموعته السلفية المسلحة بالاعتداء على الجيش اللبنانى فى صيف 2013 فيما يعرف بأحداث عبرا بصيدا بجنوب لبنان.

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