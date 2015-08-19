في_إنجلترا – الأسبوع الثاني - سقوط كبير ومفاجأة جزائرية.. وجزاء سخرية مورينيو

كان سقوط تشيلسي أمام مانشستر سيتي بثلاثية دون رد هو الحدث الأبرز في الدوري الإنجليزي الأسبوع الجاري، مع مواصلة ليستر تقديم أداء متميز وحصده العلامة الكاملة من أول جولتين بالإضافة لمانشستر يونايتد وليفربول، فيما حقق أرسنال أول فوز له في المسابقة.

كل هذا كان أبرز أحداث الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي والتي يستعرضهاFilGoal.com عقب نهاية كل أسبوع.

#في_إنجلترا – الأسبوع الأول - مفاجأة متوقعة وهدف تاريخي.. وسبب غريب لعدم انتقاد الحكم

إنفوجرافيك في الجول – مانشستر يونايتد التاريخي يسيطر على الدوري الإنجليزي

سجل خلال الجولة الثانية 24 هدفا بواقع 2.4 هدف في اللقاء الواحد، وهو معدل أقل من الأسبوع الأول الذي كان معدله 3 أهداف في المباراة الواحدة.

احتسبت ركلة جزاء واحدة فقط وسجلت بنجاح، ولم يكن هناك سوى هدف عكسي واحد خلال الجولة الثانية عكس نظيرتها الأولى التي شهدت هدفين عكسيين.

وانخفض معدل البطاقات الصفراء في الجولة الثانية فتم إشهارها 41 مرة بواقع 4.1 إنذار في اللقاء الواحد، مع وجود حالتي طرد بزيادة حالة واحدة فقط عن الأسبوع الأول.

وكان مفاجأة الأسبوع هو تصدر الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي لقائمة هدافي البطولة بعد تسجيله لثلاثة أهداف خلال أول مباراتين.

أفضل فريق

مانشستر سيتي فرض نفسه بقوة الأسبوع الجاري، فلم يكن يتوقع أشد المتفائلين من مناصري الفريق الأزرق أن يتغلب على تشيلسي بتلك النتيجة الكبيرة.

ولم ينتصر سيتي بنتيجة كبيرة فقط للمرة الثانية على التوالي، بل جاء ذلك بأداء رائع من كل لاعبيه، ليواصل وصيف الموسم الماضي السير بقوة ويتصدر المسابقة مبكرا وبدون تلقي مرماه أي أهداف حتى الآن.

أسوأ فريق

واصل تشيلسي أدائه المخيب للمباراة الثانية على التوالي، فبعدما فرط في فوز كان في المتناول في ملعبه أمام سوانزي وسقط في فخ التعادل.

لم يظهر بطل الموسم الماضي أي شخصية أو ملامح واضحة لفريق يدافع عن لقبه بقوة، وبدا مستسلما جدا أمام مانشستر سيتي واكتفى بالدفاع فقط.

وعكس ما يقوله المدير الفني لتشيلسيى جوزيه مورينيو بأن فريقه كان الأفضل في شوط المباراة الثاني، فإن أول تسديدة على مرمى جو هارت كانت في الدقيقة 70، لذا فاستحق الفريق اللندني لقب الأسوأ خلال الجولة الثانية.

أكبر نتيجة

أكبر نتيجة تحققت خلال الأسبوع الثاني كانت هي فوز مانشستر سيتي على تشيلسي بثلاثية دون رد، وهي نفس ما حققه إيفرتون على مضيفه ساوثامبتون.

مدرب الجولة

فرض مانويل بيلليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي نفسه بقوة ليكون الأفضل خلال الجولة الثانية بعدما قاد فريقه لتقديم أداء رائع أمام تشيلسي.

ونجح بيلليجريني أخيرا في تحقيق الفوز على مورينيو للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي في تاريخ مواجهتهما سويا بعد التعادل مرتين والهزيمة أيضا في مواجهتين.

لاعب الجولة

قدم روس باركلي لاعب خط وسط إيفرتون مباراة رائعة أمام ساوثامبتون استحق من خلالها أن يكون أفضل لاعب في تلك الجولة.

باركلي بلغت دقة تمريراته 90 %، رواغ الخصم 5 مرات بنجاح، سدد الكرة ثلاث مرات، خلق فرصة للتسجيل لزملائه، وسجل هدفا، وصنع آخر.

هدف الجولة

مقصية رائعة من أوليفييه جيرو مهاجم أرسنال أمام كريستال بالاس.

رقم الجولة

منذ مشاركة أجويرو مع مانشستر سيتي لأول مرة في عام 2011 أصبح هو أكثر مهاجم في الدوري الإنجليزي سجل أهدافا حتى الآن بواقع 79 هدفا، مقابل 78 لروبن فان بيرسي، 68 لواين روني، و65 للويس سواريز.

معلومة الجولة

ثلاثة فرق فقط هي التي نجحت في الحفاظ على نظافة شباكها حتى الآن من أصل 20 فريقا هم مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وليفربول.

تصريح الجولة

"سخر مورينيو من آرسين فينجر فانظر ماذا حدث له"

في المؤتمر الصحفي عشية لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي وجه إلى مورينيو سؤالا حول رأيه في تجديد الأخير لتعاقده مع بيلليجريني رغم عدم الفوز بأي بطولات خلال الموسم الماضي وإذا كان متفاجئا بسبب ذلك.

وأجاب" "لماذا أتفاجأ؟ هناك فرق تبقي على مدربيها لـ15 عاما رغم عدم الفوز بأي بطولات".

ولكن في اليوم التالي يبدو أن جزاء السخرية كان قاسيا على المدرب البرتغالي بعدما سقط فريقه بثلاثية.

فريق الجولة

في حراسة المرمى: بواز ميهيل

في الدفاع: ماتيو دارميان- فينسنت كومباني- جون ستونز- ألكسندر كولاروف

في الوسط: رياض محرز- روس باركلي- جيفرسون مونتيرو- مسعود أوزيل

في الهجوم: سيرخيو أجويرو- روميلو لوكاكو