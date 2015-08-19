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مارسيلو: مستعدون لبداية الموسم بصورة جيدة

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مارسيلو: مستعدون لبداية الموسم بصورة جيدة مارسيلو: مستعدون لبداية الموسم بصورة جيدة

أثنى خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق على قرار المجلس الحالي بمقاطعة اتحاد الكرة والانسحاب من مسابقاته المحلية بعد إيقاف لاعبه أحمد الشيخ لـ4 أشهر.

وقال مرتجي لـFilGoal.com "قرار الأهلي صائب وسليم 100%، ليس هناك حلا آخرا.. الأهلي منذ فترة يتعرض لظلم واضح ولتجاوزات وإساءة وحقوقه مهضومة فكان لا بد من موقف قوي يعبر عن مؤسسته العريقة".

وأضاف "قضية الشيخ لو أتيت بأي شخص لديه معرفة باللوائح سيؤكد لك أنه في حالة تمت معاقبة اللاعب فعلى الاتحاد أيضا أن يعاقب النادي الذي وقع له".

وأردف "لوائح الاتحاد ولوائح الفيفا تثبت تورط النادي لأنه تعاقد مع اللاعب دون إذن ناديه.. لكن بتلك الطريقة اتحاد الكرة يكيل بمكيالين".

وتابع "الأهلي أخذ موقفا مما يحدث وهذا سيحدث أزمة في بأكملها لأنك تظلم طرفا جماهيره تقريبا 50 مليون مواطن فتخيل لو شعر هذا العدد من الناس بالظلم كيف سيكون رد فعلهم".

وأضاف "لا بد أن تتدخل الدولة وتضع حدا لذلك وأنا أحمل وزير الشباب والرياضة مسؤولية ما يحدث.. لا بد من وأد الفتنة وإعادة الانضباط للشارع الرياضي وإنهاء ظاهرة الصوت العالي لأن هذا يصدر مشاكل أكثر للبلاد".

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