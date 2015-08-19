أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – إيقاف بيكيه 4 مباريات

Google+ Print
رسميا – إيقاف بيكيه 4 مباريات رسميا – إيقاف بيكيه 4 مباريات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء رسميا عن إيقاف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أربع مباريات بسبب إهانته للحكم المساعد في لقاء أتليتك بلباو.

وكان بيكيه قد طرد مباشرة في المباراة التي جمعت بين برشلونة وأتليتك بلباو في إياب السوبر الإسباني بسبب اعتراضه على الحكم المساعد لعدم احتساب تسلل على لاعب الأخير.

وذكر حكم المباراة في تقريره بأن بيكيه تم طرده بسبب إهانته للحكم المساعد بألفاظ نابية.

وتنص اللوائح في تلك الحالة على إيقاف اللاعب من 4 إلى 12 مباراة.

لكن شدد المدافع الإسباني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه لم يوجه أي إهانات للحكم المساعد خلال المباراة مطلقا.

وبذلك يتأكد غياب بيكيه عن لقاء كل من أتليتك بلباو، مالاجا، أتليتكو مدريد، وليفانتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع