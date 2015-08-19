رسميا – إيقاف بيكيه 4 مباريات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء رسميا عن إيقاف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أربع مباريات بسبب إهانته للحكم المساعد في لقاء أتليتك بلباو.

وكان بيكيه قد طرد مباشرة في المباراة التي جمعت بين برشلونة وأتليتك بلباو في إياب السوبر الإسباني بسبب اعتراضه على الحكم المساعد لعدم احتساب تسلل على لاعب الأخير.

وذكر حكم المباراة في تقريره بأن بيكيه تم طرده بسبب إهانته للحكم المساعد بألفاظ نابية.

وتنص اللوائح في تلك الحالة على إيقاف اللاعب من 4 إلى 12 مباراة.

لكن شدد المدافع الإسباني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه لم يوجه أي إهانات للحكم المساعد خلال المباراة مطلقا.

وبذلك يتأكد غياب بيكيه عن لقاء كل من أتليتك بلباو، مالاجا، أتليتكو مدريد، وليفانتي.