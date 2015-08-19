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شفاينشتايجر ينفي رحيله عن بايرن ميونيخ بسبب جوارديولا

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شفاينشتايجر ينفي رحيله عن بايرن ميونيخ بسبب جوارديولا شفاينشتايجر ينفي رحيله عن بايرن ميونيخ بسبب جوارديولا

(إفي): نفى لاعب الوسط الدولي الألماني، باستيان شفاينشتايجر، اليوم الأربعاء حدوث أي خلاف مع الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لناديه السابق بايرن ميونيخ.

وشدد اللاعب في الوقت ذاته على أن رغبته الكبيرة في اللعب بالدوري الإنجليزي دفعته لقبول عرض مانشستر يونايتد، حيث يلعب حاليا.

وأكد اللاعب في حواره مع صحيفة (بيلد) الألمانية اليومية "لقد بعث لي جوارديولا برسالة عندما قررت الرحيل. العلاقة طبيعية بيننا".

وترك شفاينشتايجر، لاعب بايرن السابق وبطل كأس العالم مع في مونديال البرازيل 2014 ، صفوف الفريق البافاري الكبير نهاية الموسم الماضي، وهو ما زاد من التكهنات حول وجود خلافات بين جوارديولا وبعض اللاعبين الكبار بالنادي الألماني.

وأوضح شفاينشتايجر أنه عندما جدد عقده مع ناديه السابق عام 2010، كانت لديه عروض من أندية أجنبية، لكنه رفض حينئذ ترك الفريق قبل الحصول على دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة الألمانية بأن بايرن ميونخ تمكن في عام 2013 من حصد الثلاثية، البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع اللاعب إلى اتخاذ قرار الرحيل.

يذكر أن باستيان شفاينشتايجر انتقل لمانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف بايرن ميونيخ الألماني بعقد يمتد لثلاث مواسم.

ومزح شفاينشتايجر بشأن "الخسارة" التي يمثلها رحيله بالنسبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المعروفة بتفضيلها له على سائر لاعبي (المانشافت)، مؤكدا أنها ربما تسعد بفكرة كسبه لفرصة عمل داخل إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما دعاها لمشاهدته في ملعب (أولد ترافورد) معقل النادي الإنجليزي.

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