إخلاء سبيل 8 طلاب مُتهمين بالعنف بالمنيا

قررت محكمة جنح مركز المنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الريدى، إخلاء سبيل 8 من طلاب المعاهد الدينية الأزهرية بضمان مالى قدره 5 آلاف جنيه عن كل متهم على ذمة القضية.

قال خالد الكومي، محامي المُتهمين، إن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 13 من طلاب المعاهد الأزهرية بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا، في شهر يوليو الماضي، ووجهت لهم تُهم التحريض على العنف، والاشتراك في أعمال تخريبية، ومُحاولة تفجير عددٍ من محولات الكهرباء بقريتى صفط الخمار، وتلة بدائرة مركز المنيا.

وأشار ” الكومي “، إلى أنه قدم حافظة مستنداتٍ، تفيد عدم علاقة المُتهمين بتلك التفجيرات، وأنهم كانوا مُجتمعين معًا داخل مركز شباب، لممارسة الرياضة، وأنهم من عدة قرى لم تجمعهم إلا ممارسة الرياضة، وغير منتمين إلى جماعة الإخوان حسب قرار الإتهام من النيابة العامة.