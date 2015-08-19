خالد سليمان: عكاشة سيخرج من قسم مدينة نصر بعد إنهاء الإجراءات

قال المحامى خالد سليمان، العضو بهيئة الدفاع عن الإعلامى”توفيق عكاشة” ، بأن موكله سيتم إخلاء سبيله لاحقًا من قسم أول مدينة نصر، عقب ترحيله اليوم من المحكمة، عقب الحكم الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار اسلام أبو النصر، بقبول استشكال”عكاشة” ، ووقف تنفيذ حكم حبسه 6 اشهر، بتهمة سب طليقته رضا الكرداوى.

وكانت رضا الكرداوي قد أقامت دعوى سب وقذف ضد طليقها توفيق عكاشة، إتهمته فيها بالتشهير بها في وسائل الإعلام، من خلال عبارات سب وقذف رددها «عكاشة» على الهواء، وهو ما أساء إلى سمعتها علانية.

وأشارت إلى أن طليقها سبق أن كذبها على الهواء من خلال برنامجه «مصر اليوم» الذي كان يُبث على قناة الفراعين، وامتنع عن دفع تكاليف علاج نجله، إضافة إلى إنكاره نسب طفله المعاق، وقيامه بالسخرية منه على الهواء دون حياء.