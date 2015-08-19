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الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقة مستشار بالدقهلية

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الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقة مستشار بالدقهلية الحماية المدنية تسيطر على حريق في شقة مستشار بالدقهلية

عقب السيطرة على الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، مساء أمس ” الثلاثاء “، من السيطرة على حريق شب في شقة بشارع قناة السويس بالمنصورة، فيما أصيب مُستشار بحروق نتيجة الحريق  .

وكان اللواء عاصم حمزة، مُساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسامه شعبان، مدير إدارة الدفاع المدني، يُفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريقٍ هائل بإحدى الشقق بشارع قناة السويس بالمنصورة .

وانتقلت سيارات الإطفاء على الفور لمكان البلاغ، وكذلك سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور هاني جميعه، مدير عام إسعاف الدقهلية.

وتبين إصابة المدعو ” فتحي عوض عوض غزي “، 69 سنة- مُستشار بمحكمة الاستئناف، بحروقٍ من الدرجة الثانية بنسبة 50%، في الصدر والذراعين،  وإصابة ابنته، وتم نقلهم إثر ذلك إلى مستشفى الطوارىء .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما أخطرت النيابة، التي أمرت باستدعاء الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق .

 

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