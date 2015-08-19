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إصابة 4 طلاب في حادث تصادم سيارة بدراجات بُخارية بسوهاج‎

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إصابة 4 طلاب في حادث تصادم سيارة بدراجات بُخارية بسوهاج‎ إصابة 4 طلاب في حادث تصادم سيارة بدراجات بُخارية بسوهاج‎

صورة أرشيفية

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من  مركز شرطة جرجا، ييفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعي السريع الغربي، بناحية الخلافية- دائرة المركز، ووجود مصابين .

وتبين بالانتقال والفحص، أنه أثناء قيادة المدعو ” محمد عوض أحمد محمد “، 25 سنة- سائق، والمُقيم بناحية برديس دائرة مركز البلينا السيارة رقم ” 35072 ” ملاكي سوهاج، على الطريق، إختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بعدد 3 دراجات بُخارية بدون لوحات معدنية، قيادة كلٍ من : ” ناصر حربي أحمد علي “، 15 سنة-طالب، و” محمد عزت عبد العاطي “، 15 سنة- طالب، و “محمد السيد تمام “، 15 سنة- طالب، ويُقيمون بذات الناحية، ونتج عن الحادث إصابة قائدي الدراجات البُخارية، المدعو ” عُمر عبد الرحيم محمد “، 15 سنة- طالب، ويُقيم بذات الناحية، والذي كان من مُستقلي أحد الدراجات “، مصابًا بكسور وجروح مُتفرقة بالجسم “، وتم نقل المُصابين لمستشفى سوهاج العام، وبسؤال قائد السيارة، أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بأنه قد فوجئ بقيام قائدي تلك الدراجات بقطع الطريق عليه،
> ولم يتمكن من مفاداتهم، وجاري استدعاء أحد أهلية المُصابين لسؤاله.

وتم رفع أثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر رقم 6614 جنح المركز لسنة 2015، وجاري العرض على النيابة العامة.

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