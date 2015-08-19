«حمودي» في أول مشاركة مع الزمالك أمام الصفاقسي التونسي

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، على ضم أحمد حمودي في قائمة الفريق المسافرة إلى تونس، صباح غد الخميس، استعداداً لمباراة الصفاقسى التونسى الأحد المقبل، في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتعتبر مشاركة حمودى بقائمة الزمالك أمام تونس، الظهور الأول لصانع ألعاب بازل السويسرى السابق مع نادى الزمالك عقب انضمامه خلال فترة الانتقالات الحالية. ويأتى انضمام حمودى بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى مكثف خلال الأيام الماضية، لينال ثقة الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى فيريرا الذى يسعى لتعويض غياب أيمن حفنى عن الرحلة بضم حمودى.



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