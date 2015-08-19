حملة لإزالة الأطباق اللاقطة بالمنطقة الغربية الأسبوع المقبل

أعلنت بلدية المنطقة الغربية بدء حملة التوعية لإزالة الأطباق اللاقطة التي تشوه المظهر العام بداية الأسبوع المقبل وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ورؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام بلدي ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وأهابت البلدية بالجمهور والملاك والسكان بمدن المنطقة الغربية الست " مدينة زايد ومدينة ليوا ومدينة المرفأ ومدينة غياثي ومدينة السلع ومدينة دلما والمناطق التابعة لها " التعاون ودعم جهودها في مكافحة الظواهر التي تؤثر على سلامتهم وأمنهم والحرص على ازالة المشوهات والمخالفات كافة ومنها ظاهرة الانتشار العشوائي للأطباق اللاقطة والتي تؤثر سلبا على المظهر العام.

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