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برنامج دراسى للحصول على بكالوريوس تخصص مزدوج من علوم طنطا

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برنامج دراسى للحصول على بكالوريوس تخصص مزدوج من علوم طنطا برنامج دراسى للحصول على بكالوريوس تخصص مزدوج من علوم طنطا
أعلنت كلية العلوم بجامعة طنطا عن قبول دفعة جديدة من خريجى كليات العلوم تخصص منفرد لبرنامج الدراسة للحصول على بكالوريوس علوم تخصص مزدوج "معادلة كيمياء"، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس الجارى وحتى 15 سبتمبر القادم.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث الذى انعقد برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث فى كلية العلوم بتاريخ 18/8/2015.

ووافق المجلس على ترشيح المدرسين المساعدين كريم سامى السعيد بقسم الكيمياء، ومها خالد أبو المعاطى بقسم الفيزياء، ومصطفى السيد الشوبرى بقسم النبات لشغل وظيفة مدرس بكلية العلوم.

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