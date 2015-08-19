طلاب الجامعات العربية يشيدون بخصال المصريين من جامعة طنطا

أشاد طلاب الجامعات العربية الذين تستضيفهم جامعة طنطا فى إطار البرنامج التدريبى للجامعات العربية بما لمسوه من أخلاق وخصال طيبة تميز بها الشعب المصرى بصفة عامة وأهالى مدينة طنطا بصفة خاصة.

وأعرب الطلاب عن عدم إحساسهم بالغربة أثناء إقامتهم بالجامعة وأثنوا على حسن المعاملة التى أحاطهم بها قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والإداريون.

وتقول الطالبة ميس عوض من دولة فلسطين، إنها استفادت جدًا من المستوى العلمى والمحتوى الأكاديمى الذى تعرفت عليه بهندسة طنطا مثمنة قدرة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكلية على التواصل معهم، وتبسيط المحتوى العلمى لهندسة الحاسبات، وتطوعهم للتواصل معهم بعد انتهاء البرنامج.

وأعرب الطالب معاوية سلام من دولة الأردن عن استمتاعه بالبرنامج الترفيهى والثقافى الذى نظمته الجامعة فى فترة التدريب حيث تعرفوا على المعالم السياحية والأماكن الترفيهية ببعض المحافظات على أرض الواقع بعد أن كانوا يسمعون عنها فقط، مشيدًا بأجواء الأمن والاستقرار الذى يتمتع به الشارع المصرى، وبمدى الترحيب الذى رآه فى أعين المصريين بهم دون سابق معرفة وتطوعهم لخدمتهم دون انتظار أو طلب.

ووجه الطالب مجدى وضع الله من دولة السودان استنكاره لما تبثه وسائل الإعلام الأجنبية وبعض القنوات الفضائية المصرية عن الحالة الأمنية والأخلاقية فى مصر بعد أن شاهدوا عكس ذلك تمامًا من أمان وخصال وتدين فطرى يتمز به الشعب المصرى.

وفى نهاية اللقاء الذى عقده معهم المركز الإعلامى بجامعة طنطا وجه الطلاب جميعًا رسالة شكر وتقدير لجامعة طنطا ورئيسها الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل عما لمسوه من حسن الضيافة معربين عن استفادتهم الكاملة بالبرنامج الذى أثار وأكد فى وجدانهم أن أبناء الوطن العربى من مختلف البلدان هم أبناء الوطن الواحد.

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