أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة الإسكندرية: تواصلنا مع طلاب كلية الحقوق المتضررين من النتيجة

Google+ Print
رئيس جامعة الإسكندرية: تواصلنا مع طلاب كلية الحقوق المتضررين من النتيجة رئيس جامعة الإسكندرية: تواصلنا مع طلاب كلية الحقوق المتضررين من النتيجة
قال الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الجامعة وإدارة كلية الحقوق تواصلت مع الطلاب المتضررين من النتيجة، وجار فحص أوراقهم للتأكد من نتيجتهم، ومنهم 85 طالبا سيتم فحص أوراقهم بحضورهم الأحد القادم.

وأضاف "زهران" أن نتيجة كلية الحقوق هذا العام تعتبر من أفضل النتائج مقارنة بالأعوام السابقة ففى عام 2011، وقعت حالات رسوب كثيرة وتم احتجاز عميد الكلية وتكسير مكتبه من قبل الطلاب، مشيرًا إلى أن سبب وقوع حالات رسوب كثيرة فى كلية الحقوق أن الدرجات الكلية للمواد من 20 درجة فيصعب على الطالب تعويض درجات ودرجة واحدة قد تفرق فى تقديره.

وأشار إلى أن نسبة النجاح فى الفرقة الأولى والثانية 50%، بينما الفرقة الثالثة 67% والفرقة الرابعة تعدت الـ70%، وهى من أفضل نسب النجاح التى وصلت إليها كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية أن من حق الطلاب الاعتراض على نتيجتهم وقيادات الجامعة تستمع إلى مشاكلهم بشكل مستمر، موضحا أن أزمة نتيجة كلية الحقوق انتهت وستقبل جميع التظلمات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365