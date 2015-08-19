مركز المعلومات بأسيوط يبحث طرق مكافحة الفساد بالمحافظة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بأسيوط اجتماعا مع مديرى مراكز المعلومات بجميع المدن والمراكز والمديريات الخدمية بمحافظة أسيوط، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، بهدف التحليل الاستراتيجى للوضع الراهن وتفعيل الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضحت فاطمة الخياط مدير مركز المعلومات بأسيوط فى تصريحات لها، أنه يتم عقد اجتماع بشكل دورى لمناقشة الوضع الراهن لمكافحة الفساد وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة للمواطنين وما هى التحديات التى تواجه المواطن فى تلقى بعض الخدمات سواء صحية أو تعليمية وغيرها من الخدمات الهامة، مؤكدة أن الهدف الرئيسى من الاجتماعات الوصول إلى وضع خطة إستراتيجية لتوفير جميع الخدمات والارتقاء بما هو متاح من خدمات للمواطن والوصول إلى تقديم أفضل الخدمات وتوفير حياة معيشية ملائمة لأهالى أسيوط.