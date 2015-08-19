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بالصور.. إقبال كبير على الشواطئ بالإسماعيلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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شهدت شواطئ مدينة الإسماعيلية إقبالا كثيفا من سكان المحافظات القريبة، مع ارتفاع درجات الحرارة التى تمر بها حاليا.

وتشتهر مدينة الإسماعيلية بسياحة اليوم الواحد، على الشواطئ المطلة على البحيرات المرة الكبرى وبحيرة التمساح، والمجرى الملاحى لقناة السويس.

وقال محمد خليل القماش مدير شاطئ "الفيروز"، إن الشواطئ تشهد إقبالا جيدا، ويزداد فى أيام الإجازات خاصة أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأضاف محمد خليل "نجهز الشاطئ لأيام الطوارئ والإقبال الكثيف، لأن المدينة معروفة لسكان المحافظات القريبة وتعتبر وجهة للسياحة الترفيهية وهواة السباحة".

وظهر شاطئ الفيروز ممتلئ أمس الثلاثاء بالمصطافين، ولكنه يشهد إقبالا غير مسبوق من الزائرين فى أيام الجمعة والأعياد، حسب وصف محمود العدوى مشرف إنقاذ بالشاطئ.

وقال السيد فؤاد مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، إن موجة الحر تجعل السياحة الترفيهية تزدهر بالمدن الشاطئية ومحافظة الإسماعيلية معروفة بالشواطئ على بحيرة التمساح ومدينة فايد بالبحيرات المرة، لافتا إلى أنه من الصعب حصر نسبة الإقبال فى الوقت الحالى ولكن يتم الاعتماد على الأرقام مع انتهاء موسم الصيف.

وأضاف فؤاد، أن الإسماعيلية شهدت رواجا سياحيا بسبب حفل افتتاح قناة السويس، بسبب الوفود التى زارت أماكن مختلفة باستثناء الشواطئ والبلاجات، وكان هناك رواج فى السياحة الأثرية لزيارة الأماكن الأثرية بالقنطرة شرق ومتحف الإسماعيلية للآثار ومتحف مقتنيات فرديناند دى لسبس، مشيرا إلى أنه يسعى إلى استثمار هذا الرواج واستمراره بعد الافتتاح الذى حاولوا فيه توزيع منشورات دعائية عن المدينة وأماكن السياحة فيها وخاصة الآثار المكتشفة حديثا بالمحافظة.

وأشار مدير إدارة السياحة بالإسماعيلية إلى وجود تنسيق بين المحافظة ووزارة الآثار لإعادة تهيئة طريق حورس الحربى، بعد اكتشافات تل الحبوة الجديدة، وتنظيم رحلات سياحية له والترويج أكثر لمتحف آثار الإسماعيلية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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