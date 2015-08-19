67 % نسبة النجاح بالدور الثانى للشهادة الابتدائية بالأقصر

صرح عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأربعاء، أن نسبة النجاح فى الدور الثانى للشهادة الابتدائية بلغت 67.8 %، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 4588 حضر منهم 3860.

وأضاف، أن مدينة أرمنت حصدت المركز الأول فى نسبة النجاح، تلتها مدينة البياضية فى المركز الثانى ومدينة إسنا فى المركز الثالث، لافتاً إلى أن نتيجة امتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل.

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