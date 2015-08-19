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تنفيذ 271 مشروعا بتكلفة 10 ملايين جنيه بمراكز المنيا لتوفير 770 فرصة عمل

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تنفيذ 271 مشروعا بتكلفة 10 ملايين جنيه بمراكز المنيا لتوفير 770 فرصة عمل تنفيذ 271 مشروعا بتكلفة 10 ملايين جنيه بمراكز المنيا لتوفير 770 فرصة عمل
أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن تنفيذ 271 طلبا لمشروعات مختلفة ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة بإجمالى عشرة ملايين و130 ألف جنيه، مما ساهم فى توفير 770 فرصة عمل، شملت مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وثروة حيوانية.

وأكد المحافظ أن مبادرة "مشروعك" هى تفاعل قوى بين الدولة والمواطن، وأن الدولة تقف بجانب الشباب بشكل جاد من خلال تبنيها لهذا المشروع القومى، والذى يعمل على خفض معدلات البطالة، ومكافحة الهجرة الداخلية، وتحويل القرى المستهلكة إلى منتجة، وخلق جيل جديد من المستثمرين الصغار، وإشراك أكبر عدد من الشباب والنساء فى التنمية من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى يشعر كل فرد فى المجتمع أن له دورا حقيقيا فى التنمية، مؤكداً تضافر كل الأطراف وتقديم التسهيلات اللازمة للشباب المتقدمين للحصول على قروض.

من جانبه أوضح أحمد أبو غنيمة المشرف العام على المشروع أن مركز ومدينة المنيا قد حصل على المركز الأول بتنفيذ 24 مشروعاً، بإجمالى 1.793.100 جنيه، وتوفير 59 فرصة عمل، كما حصل مركز ومدينة ملوى على المركز الثانى بتنفيذ 39 مشروعاً، بإجمالى 1.469.000 جنيه، مما وفر 127 فرصة عمل، كما نفذ مركز ومدينة بنى مزار عدد 43 مشروعاً بإجمالى 1.443.102 جنيه، مما وفر 129 فرصة عمل، كما نفذ مركز ومدينة مغاغة 41 مشروعاً بقيمة إجمالية 1.351.000 جنيه، مما وفر 120 فرصة عمل، كما نفذ مركز ومدينة مطاى عدد 42 مشروعاً بإجمالى 1.289.200 جنيه، مما وفر 118 فرصة عمل، كما نفذ مركز ومدينة سمالوط عدد 25 مشروعاً بإجمالى 774.500 جنيه، مما وفر 49 فرصة عمل، كما نفذ مركز ومدينة أبوقرقاص 30 مشروعاً بإجمالى 910.000 جنيه، مما وفر 77 فرصة عمل، كما نفذ مركز ومدينة ديرمواس عدد 21 مشروعاً بإجمالى 890.000 جنيه، مما وفر 21 فرصة عمل، كما نفذ مركز ومدينة العدوة عدد 6 مشروعاتً بإجمالى 211.000 جنيه، مما وفر 22 فرصة عمل.

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