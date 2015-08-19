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كهرباء الغربية تستجيب لمطالبات رفع جهد التيار الكهربائى بقرية سنباط

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كهرباء الغربية تستجيب لمطالبات رفع جهد التيار الكهربائى بقرية سنباط كهرباء الغربية تستجيب لمطالبات رفع جهد التيار الكهربائى بقرية سنباط

>فى استجابة سريعة لما نشره "اليوم السابع" بخصوص أزمة الكهرباء فى قرية سنباط، وتضرر الأهالى من ضعف التيار والانقطاع المستمر، وكذا أزمة مستشفى القرية وفساد الطعوم بها وأجهزة الغسيل الكلوى من جراء انقطاع الكهرباء، قرر المهندس حمدى عكاشة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء الموافقة على رفع جهد التيار بالقرية.

وقامت لجنة من الكهرباء بزراعة 4 أعمدة كهرباء ضغط عالى، وتغيير الأسلاك الواصلة بين الأعمدة الرئيسية والقرية، وكذا تركيب عدد 4 مكثفات 2 خط شبرا اليمن، و2 خط سنباط وكذا تغيير سكينة خط شبرا وبذلك سيتم رفع جهد التيار الكهربائى بنسبة 10%، وكذا سيتم فصل كفر الجزيرة وميت البز عن خط سنباط .

كما وافقت شركة جنوب الدلتا على تغيير أسلاك الخطوط المتهالكة، وحال استدعاء الأمر تغيير المحول الرئيسى من زفتى سيتم ذلك، بالإضافة لإدراج محولات سنباط لرفع الجهد من 200 إلى 300، ومن 300 إلى 500.

كان "اليوم السابع" قد نشر خبرًا بتاريخ 10 أغسطس الجارى بعنوان "أهالى قرية سنباط بزفتى يطالبون بحل أزمة الكهرباء" وتضمن الخبر استغاثات أهالى القرية من ضعف التيار الكهربائى، والمحاضر الرسمية التى تم تحريرها فى مركز شرطة كفر الزيات بعد فساد الطعوم فى المستشفيات، وتعرض أجهزة الغسيل الكلوى للفساد من جراء ضعف التيار والانقطاع المستمر والدائم.

وهو ما لقى ردا سريعا من المهندس حمدى عكاشة رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتم التواصل مع كهرباء زفتى وحل الأزمة من خلال الإجراءات المذكورة.

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أهالى قرية سنباط بزفتى يطالبون بحل أزمة الكهرباء

http://www.youm7.com/story/2015/8/10/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B2%D9%81%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/2299210#.VdRkC_mqqko

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