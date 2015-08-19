لو مش عارف تنام من الحر.. تعرف على 6 مشروبات تساعدك على النوم

يعد ارتفاع درجات الحرارة من أكثر الأشياء التى تتسبب فى عدم القدرة على النوم، لذلك يسعى الكثيرون للبحث عن طرق تساعدهم على النوم.

وحول هذا يشير الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، أن عدم القدرة على النوم أثناء ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى التعرض المباشر لآشعة الشمس، والمشى والعمل فى هذا الطقس.

ويقدم أخصائى الطب النفسى، بعض الحيل للتخلص من الأرق والقدرة على النوم بشكل جيد، ومنها:

>1- عصير الموز بالحليب، يمكنك تناوله قبل النوم بساعتين و بدون إضافة السكر عليه.

>2- الزنجبيل، يحتوى على نسبة مهدئة فتساعد على التخلص من التوتر قبل النوم.

>3- البابونج، يعد هذا المشروب مفيد فى شعورك بالاسترخاء و الرغبة الملحة فى النوم، و يقلل الشعور بالتوتر و القلق، و لذلك عليك تناوله قبل النوم بساعة.

>4- منذ الصغر "لما كنا أطفال"، كان ينصحنا أباؤنا بتناول كوب الحليب الدافئ، و ذلك للشعور بالراحة.

>5- النعناع، يخلصك من التوتر العصبى، ويجعلك قادرة على النوم بشكل عميق ولفترة طويلة.

>6- عصير الكريز، يشعرك بالهدوء و الراحة النفسية.

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