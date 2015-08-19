الداخلية تكشف عن تخصيص حافلات مكيفة لتنقلات الحجاج المصريين بالمملكة

أكد اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أنه عاد إلى مصر قادما من الأراضى المقدسة، حيث سافر للسعودية لترتيب كافة الأمور وتهيئة الأجواء لحجاج بيت الله هذا العام.

ومن جانبه، أكد مصدر بوزارة الداخلية أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية شدد على ضرورة تقديم جميع أوجه الرعاية لحجاج بيت الله، وتلبية مطالبهم والعمل على راحتهم وتسهيل أداء مناسكهم فى سهولة ويسر.

وأضاف المصدر أنه تم توفير سيارات مكيفة لنقل الحجاج داخل الأراضى المقدسة، وتوفير فنادق وأماكن إقامة قريبة من الحرم، وتوفير كراسى للحجاج خاصة كبار السن، ووجود طقم طبى للإشراف على الحجاج بصفة دورية.

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