أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

توفيق عكاشة يشير بعلامة النصر بقاعة المحكمة ووالدته تؤازره داخل القاعة

Google+ Print
توفيق عكاشة يشير بعلامة النصر بقاعة المحكمة ووالدته تؤازره داخل القاعة توفيق عكاشة يشير بعلامة النصر بقاعة المحكمة ووالدته تؤازره داخل القاعة
أشار الإعلامى توفيق عكاشة بعلامة النصر من داخل القفص الزجاجى بقاعة محكمة معهد أمناء الشرطة، مما استدعى والدته والإعلامية حياة الدرديرى إلى الاقتراب من القفص والإشارة بعلامة النصر تجاهه كنوع من الرد عليه، بينما رفضت والدته التحدث لوسائل الإعلام والصحافة.

كان توفيق عكاشة حضرصباح اليوم، حيث مثل أمام غرفة مداولة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فى نظر الاستشكال المقدم منه.

جاء ذلك على خلفية صدور حكم بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر، وتغريمه 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف طليقته.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365