توفيق عكاشة يشير بعلامة النصر بقاعة المحكمة ووالدته تؤازره داخل القاعة

أشار الإعلامى توفيق عكاشة بعلامة النصر من داخل القفص الزجاجى بقاعة محكمة معهد أمناء الشرطة، مما استدعى والدته والإعلامية حياة الدرديرى إلى الاقتراب من القفص والإشارة بعلامة النصر تجاهه كنوع من الرد عليه، بينما رفضت والدته التحدث لوسائل الإعلام والصحافة.

كان توفيق عكاشة حضرصباح اليوم، حيث مثل أمام غرفة مداولة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فى نظر الاستشكال المقدم منه.

جاء ذلك على خلفية صدور حكم بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر، وتغريمه 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف طليقته.

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