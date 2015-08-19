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رئيس الدولة يأمر بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوما للشهيد

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رئيس الدولة يأمر بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوما للشهيد رئيس الدولة يأمر بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوما للشهيد

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون يوم 30 نوفمبر من كل عام يوما للشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الامارات العربية المتحدة خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية والإنسانية كافة .

كما أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله باعتبار هذه المناسبة الوطنية إجازة رسمية على مستوى الدولة.

وتقام في هذا اليوم مراسم وفعاليات وطنية خاصة تشترك فيها مؤسسات الدولة كافة وكل أبناء شعب الامارات والمقيمين فيها استذكارا وافتخارا بقيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء المتجذرة في نفوس أبناء الامارات التي تحلوا بها وهم يجودون بأرواحهم في ساحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.

رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته وجزاهم عنا خير الجزاء وحفظ الله الامارات وشعبها من كل مكروه.  

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