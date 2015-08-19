أبولا: رامي ربيعة في طريقه للعودة إلى الأهلي

اقترب رامي ربيعة لاعب سبورتنج لشبونة من العودة مرة أخرى إلى صفوف الأهلي حسبما ذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية يوم الأربعاء.

وكان ربيعة قد رحل عن الأهلي الصيف الماضي لينتقل إلى سبورتنج لشبونة في صفقة بلغت 750 ألف يورو.

ولكن تعرض ربيعة لإصابة أبعدته عن الملاعب ليغيب عن المشاركات مع الفريق الأول وكان يخوض المباريات مع الرديف فقط.

وأفادت الصحيفة البرتغالية في تقريرها بأن ربيعة قد يعود للأهلي نهائيا مقابل نفس المبلغ الذي دفعه سبورتنج لشبونة لضمه من الفريق المصري.

وكان الأهلي يرغب في استعادة ربيعة نهائيا لكن اللاعب تمسك بأن يكون انتقاله لفريقه السابق على سبيل الإعارة وهو ما تم رفضه حسبما أكد علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.