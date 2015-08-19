تأكيدًا لدعمه للفرق الشبابية.. منير يستضيف فريق «هاويدرو» فى حفله «مارينا» الجمعه المقبل

تنفيذا لوعده بدعم الفرق الغنائية الجديدة ،يستضيف الفنان محمد منير فرقة “هاويدرو” بحفله المقام فى جولف بورتو مارينا،والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل 21أغسطس.

> هاويدرو تفتتح الحفل فى التاسعه مسائا قبل صعود “الكينج” للمسرح ،وتقدم أغانى” صبية”،”عم الناياتى ” ،”طواف”،”ريحتك يا امة”،”الغالية”،”وا رهاوى”،وغيرها.

فرقة “هاويدرو” النوبية تشكلت عام 2008، وتتكون من المغني “أحمد أبو اليزيد”، عازف الكيبورد بهير جمال، إليكتريك جيتار، حسين جمال، باص جيتار أحمد نظفي، عازف الساكسفون شادي أحمد، وإيقاعات أحمد رمزي وشمس سالم.

> جدير بالذكر، أن كلمة «هاويدرو» من أصل نوبي والتي تعني “العودة”، والمقصود باختيارها العودة الموسيقية إلى الأصول المصرية الأفريقية والمزج بينهما.

> ومن ناحية أخرى بدأ “منير” مساء امس الثلاثاء إجراء بروفات الإعداد للحفل ،والذى يستضيف به ايضا مجموعة من العازفين الألمان ،بالإضصافة لصديقه الموسيقار رومان بونكا.