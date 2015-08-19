أخبار عاجلة

عاجل: “بالأسماء”.. اشتباكات عنيفة منذ قليل بين الجيش ومسلحين بالعريش وسقوط شهداء ومصابين وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الاشتباكات والجيش يثأر للمجندين -
إعلام الأزهر تخصص سؤال كامل عن "مبارك" بامتحان اللغة الإنجليزية -
أستاذ بالأزهر يطلق حملة لمقاطعة "الأفلام الهابطة" لمواجهة التحرش -
مواطن سوري يروي مأساة خان شيخون -
كشف غموض العثور على فلاح "فاقد الوعي وبجانبه ملابس حريمي" بالدقهلية -
الشرطة تعيد فتاة تركت المنزل هربا من سوء معاملة والدها -
ما هو المسجد الذي أمر النبي بهدمه ؟ -
ننشر أقوال ''طفلة البدرشين'' التي تعرضت للاعتداء الجنسي من والدها -
علاء عبد المنعم: قانون الهيئات القضائية يُسيء لسمعة مصر في الخارج -
السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة استمرت 6 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأكيدًا لدعمه للفرق الشبابية.. منير يستضيف فريق «هاويدرو» فى حفله «مارينا» الجمعه المقبل

Google+ Print
تأكيدًا لدعمه للفرق الشبابية.. منير يستضيف فريق «هاويدرو» فى حفله «مارينا» الجمعه المقبل تأكيدًا لدعمه للفرق الشبابية.. منير يستضيف فريق «هاويدرو» فى حفله «مارينا» الجمعه المقبل

تنفيذا لوعده بدعم الفرق الغنائية الجديدة ،يستضيف الفنان محمد منير فرقة “هاويدرو” بحفله المقام فى جولف بورتو مارينا،والمقرر إقامته يوم الجمعه المقبل 21أغسطس.
> هاويدرو تفتتح الحفل فى التاسعه مسائا قبل صعود “الكينج” للمسرح ،وتقدم أغانى” صبية”،”عم الناياتى ” ،”طواف”،”ريحتك يا امة”،”الغالية”،”وا رهاوى”،وغيرها.

فرقة “هاويدرو” النوبية تشكلت عام 2008، وتتكون من المغني “أحمد أبو اليزيد”، عازف الكيبورد بهير جمال، إليكتريك جيتار، حسين جمال، باص جيتار أحمد نظفي، عازف الساكسفون شادي أحمد، وإيقاعات أحمد رمزي وشمس سالم.
> جدير بالذكر، أن كلمة «هاويدرو» من أصل نوبي والتي تعني “العودة”، والمقصود باختيارها العودة الموسيقية إلى الأصول المصرية الأفريقية والمزج بينهما.
> ومن ناحية أخرى بدأ “منير” مساء امس الثلاثاء إجراء بروفات الإعداد للحفل ،والذى يستضيف به ايضا مجموعة من العازفين الألمان ،بالإضصافة لصديقه الموسيقار رومان بونكا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا