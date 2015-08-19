إيداع توفيق عكاشة القفص الزجاجى مرتديًا البدلة الزرقاء لأول مرة

خرج منذ قليل، الإعلامى توفيق عكاشة من غرفة المداولة بمعهد أمناء الشرطة بصحبة محاميه مرتضى منصور، حيث تم إيداعه القفص الزجاجى وظهر مرتديًا بدلة السجن الزرقاء لأول مرة.

حضر توفيق عكاشة، صباح اليوم، حيث مثل أمام غرفة مداولة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، فى نظر الاستشكال المقدم منه.

جاء ذلك على خلفية صدور حكم بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر، وتغريمه 10 آلاف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف طليقته.

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