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حبس المتهمين بقتل عامل فى الخانكة لخصومة ثأرية بالشرقية 4 أيام

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حبس المتهمين بقتل عامل فى الخانكة لخصومة ثأرية بالشرقية 4 أيام حبس المتهمين بقتل عامل فى الخانكة لخصومة ثأرية بالشرقية 4 أيام
قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، بمعرفة محمد رفعت وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار نصر حشيش، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين الثلاثة بقتل عامل من الخانكة، لخلافات ثأرية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء خالد عبد الرحمن يحيى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العقيد محمود جمال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، يفيد بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة لشخص ملقى بالطريق العام بقرية المنير دائرة مركز مشتول السوق. وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر رقم 345 إدارى مركز مشتول السوق لسنة 2015.

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مصر 365