ننشر تفاصيل حادث تصادم 8 سيارات أعلى الطريق الدائرى

أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أن الحادث الذى وقع أعلى الطريق الدائرى لـ8 سيارات بالمنطقة الثالثة بمنطقة مفارق زكى كان نتيجة لاختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة نقل ثقيل وارتطامها بسيارة ملاكى تحمل رقم ج ف 9854 فى الاتجاه القادم من التجمع الخامس وفى طريقه إلى المعادى مما أدى إلى انقلابها، وأثناء رفع آثار الحادث تصادف قدوم سيارة نقل أخرى رقم ع ل ص 13646/9837 يقودها محمد أمين عبد اللطيف، وارتطمت أثناء سحب الفرامل بسيارات أخرى تحمل أرقام ل ب ط 493 ور ف ج 719 و47074 ملاكى قنا وب س س 123 بالسيارات المتواجدة بالمكان.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع برجال المرور بناء على تعليمات اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير، إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة، كما أمر بانتقال أوناش تابعة للمرور لإزالة حطام الحادث، وأثناء ذلك ارتطمت سيارة نقل ثقيل على بعد 300 متر تحمل رقم ب ف س 3167 قيادة محمد توفيق ونتيجة للسرعة الزائدة ارتطمت بالسيارات التى تحمل الرقم 109050 نقل المنيا وسيارة أجرة رقم ب ف ر 231 وسيارة ملاكى ا د ج 5649 وسيارة ميكروباص رقم ف ر ط 9576 مما أدى إلى الاصطدام ببعضهم البعض.

ونتج عن الحادث مصرع شخص، وإصابة 21 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلى والمستشفى الجوى.

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