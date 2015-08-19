القبض على عاطل بالإسماعيلية هارب من حكم بالمؤبد لاتهامه بقتل ضابط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث فايد من القبض على عاطل هارب من المؤبد متهم بقتل ضابط فى السويس.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من الرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز فايد يفيد بالقبض على المدعو "س. م.ع" 30 سنة عاطل ومقيم الجناين السويس حال قيادته السيارة رقم 15198 نقل السويس، وبالكشف الأمنى على السائق تبين أنه مطلوب فى القضية رقم 9 لسنة 2013 جنايات السويس، والمقضى فيها بالمؤبد بتهمة قتل ضابط بناحية نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.