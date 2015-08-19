موسم في الجول – كوفي يختار.. مفاجأة الدوري ' الذي يسجل أهدافا '

مع نهاية الموسم بتتويج الزمالك، من كان صاحب لقب أفضل صفقة في الموسم الجاري؟ أفضل حارس؟ أفضل مدافع؟ أفضل مهاجم؟ أفضل قائد؟ مفاجأة الدوري؟

FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية وخبراء اللعبة عن الأفضل في 2014-2015، والدور الآن على محمد كوفي نجم دفاع الزمالك.

السؤال الذي وجهناه إلى كوفي .. من هو مفاجأة الدوري هذا الموسم؟

وأجاب كوفي "معروف يوسف، بكل تأكيد".

وتابع "مشجعو الزمالك كانوا يعرفون أنه لاعب جيد، ولكنهم تفاجأوا بأنه يسجل أهدافا أيضا".

وسجل معروف هدفا في الإسماعيلي في الدوري، وأتبعه بهدف هام في شباك أرولاندو بايرتس في كأس الكونفدرالية.