الأهلي يحصل على حيثيات إيقاف الشيخ ويستعد لتقديم تظلمه

حصل هشام عبد ربه محامي لاعب الأهلي أحمد الشيخ على حيثيات قرار إيقافه وتغريمه من قبل اتحاد الكرة بعد توقيعه لناديين.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بإيقاف الشيخ لـ4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه بسبب توقيعه للأهلي والزمالك مما تسبب في أزمة بين النادي الأحمر واتحاد الكرة.

وحصل عبد ربه على حيثيات القرار من اتحاد الكرة يوم الأربعاء على أن يدرسه من أجل تقديم تظلمه يوم الخميس في مقر الجبلاية والتي بموجبها سيرفع الإيقاف مؤقتا عن اللاعب.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة التظلمات يوم الأحد أو الاثنين المقبل للبت في شكوى الأهلي ضد إيقاف اللاعب.

وكان الأهلي قد أصدر قرارا بمقاطعة اتحاد الكرة ومسابقاته المحلية بعد عقوبة إيقاف أحمد الشيخ.