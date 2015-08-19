أبولا: رامي ربيعة في طريقه للعودة إلى الأهلي

أشارت صحيفة استاديو ديبورتيفو المهتمة بأخبار الفرق الأندلسية أن أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي على رادار سيفيليا الإسباني قبل أيام من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

كوكا بدأ الموسم الجديد مع ناديه ريو أفي البرتغالي رغم أنه كان على بعد خطوة من الانتقال للعملاق بنفيكا هذا الصيف.

كوكا عن بنفيكا: حدث ما حدث.. لا يحق لأحد أن يعرض صحتي أو حياتي للخطر

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن سيفيليا يراقب كوكا وقد يقوم بخطوات لضمه هذا الصيف في حالة فشل التعاقد مع فرناندو يورينتي مهاجم يوفنتوس.

وأوضح التقرير أن اسم كوكا ضمن مجموعة مرشحة من المهاجمين الذين يتواجدون على رادار الفريق الأندلسي، مثل الكونجولي ديوميرسي مبوكانا مهاجم دينامو كييف، والتوجولي إيمانويل أديبايور لاعب توتنام والإيفواري لاسينا تراوري مهاجم موناكو.

تعاقد كوكا مع ريو أفي ينتهي بنهاية موسم 2015-2016، ويحق له التوقيع لأي فريق بدون مقابل في يناير المقبل.