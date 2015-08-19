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إيقاف طبيبين عن العمل بالشرقية لاستغلالهما المرضى وعلاجهم بمستشفى خاص

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إيقاف طبيبين عن العمل بالشرقية لاستغلالهما المرضى وعلاجهم بمستشفى خاص إيقاف طبيبين عن العمل بالشرقية لاستغلالهما المرضى وعلاجهم بمستشفى خاص
أصدر الدكتور رضا عبد السلام إبراهيم محافظ الشرقية، القرار رقم 9110 لسنة 2015، بإيقاف اثنين من الأطباء بمستشفى الأحرار العام بالزقازيق لمدة 3 أشهر لاستغلالهما المرضى.

كان الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، أحال كلا من "عمر على عبد الستار قاسم – محمد على عبد الرؤوف على عمار" طبيبين مقيمين بقسم العظام للتحقيق ذلك بعد ثبوت قيامهما بتسريب حالات من مرضى مستشفى الأحرار إلى مستشفى صلاح سالم لإجراء عمليات على نفقاتهم الخاصة.

وأكد وكيل الوزارة أنهم بذلك خالفوا القواعد العامة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وإعمالا لنص المادة 54 والتى ورد فيها أنه يحظر على المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الالتزام بتنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات والتعليمات، ويحظر عليهم مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان عمله أو القيام بجمع تبرعات لصالح جهات أخرى، وكذلك نص المادة 55 من ذات القانون.

وقد أكد تقرير إدارة العلاج الحر بالمديرية بمعرفة حسام قمحاوى مدير الإدارة صحة ما جاء بمذكرة رئيس قسم العظام، مما يؤكد مسئولية الطبيبين عن خروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفى بتسريبهما حالات من مرضى المستشفى الحكومى إلى مستشفى صلاح سالم الخاصة لإجراء عمليات على نفقتهم الخاصة.

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مصر 365