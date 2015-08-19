افتتاح الملتقى التوظيفى الأول لمشروع "ستارت" بجامعة المنوفية

افتتح الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، يرافقه الدكتور أحمد القاصد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الملتقى الأول ستارت START الذى تنفذه المنظمة الدولية للهجرة مع الجامعة بالشراكة مع جمعية نهضة المحروسة من خلال "مكتب تنمية المهارات وريادة الأعمال والتوظف" التابع للجامعة التى استضافت الملتقى بقاعة الاحتفالات الكبرى بالإدارة العامة للمدن الجامعية وشارك فيه 15 شركة من أكبر شركات التوظيف بمصر منها شركة توشيبا العربى وشركة جلاس للملابس والصندوق الاجتماعى للتنمية والسويسرية للملابس الجاهزة ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أثناء افتتاح الملتقى أن الجامعة تهدف إلى خلق كوادر شابة مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال صقل مهارات وخبرات الخريجين والخريجات من خلال مركز الخدمة الاجتماعية ليتمكنوا من المنافسة داخل سوق العمل بالشكل الذى يسهم فى دعم هؤلاء الخريجين لبناء قدراتهم والحصول على فرص العمل المناسبة، إلى جانب بناء علاقات تعاون فعالة مع قطاع الأعمال والشركات، مشيرًا إلى أن الجامعة نظمت العديد من ملتقيات التوظيف من أجل خدمة أبنائنا الطلاب.

وأضاف أن الفترة المقبلة تشهد إضافة مادة ثقافة الجودة فى المناهج الدراسية لبناء الطالب ذاتيًا وثقافيًا من أجل تأهيل الذات والتعامل مع الآخرين، مؤكدًا أنه سوف تقيم كل كلية مؤتمرًا عامًا للتوظيف قبل إقامة حفلات التخرج لأبنائها.

وأكدت مروة منجود، المدير التنفيذى لريادة الأعمال والتوظيف، أن المكتب هو امتداد لمكاتب تنمية المهارات وريادة الأعمال والتوظيف وهو الأول من نوعه فى الجامعات المصرية الحكومية.

ويهدف إلى تقديم المشورة المهنية وتقديم الدورات التدريبية الملائمة لسوق العمل وتوفير ورش العمل والإعلان عن فرص التدريب الصيفى للطلبة فى الشركات والمصانع وإعداد وتنظيم متطلبات التوظيف.